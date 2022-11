Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: vermeintliche Bedrohungslage führt zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag soll ein Bewohner in einer Sozialunterkunft in Döffingen einen Mitbewohner im Hausflur mit einer Harpune bedroht haben. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen war eine persönliche Angelegenheit Grund für die Bedrohung. Der Mitbewohner alarmierte gegen 13.00 Uhr die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Sindelfingen sowie eine Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umstellten hierauf das betreffende Gebäude. Die Beamten und Beamtinnen legten hierzu ihre Zusatzausrüstung an. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatten jedoch beide in die Bedrohungssituation involvierten Männer die Unterkunft bereits verlassen. Bei dem Tatverdächtigen dürfte es sich um einen polizeibekannten 30-Jährigen handeln, der nach polizeilichen Erkenntnissen einen weiteren Hinwendungsort bei einer Verwandten in der Nähe der Unterkunft hat. Dieses Wohnhaus wurde in der Folge ebenfalls überprüft und versucht mittels Lautsprecherdurchsagen Kontakt zu dem Tatverdächtigen aufzunehmen. Dem Anschein nach dürfte sich im Haus jedoch niemand befunden haben, so dass letztlich mit richterlicher Anordnung das Zimmer des 30-Jährigen in der Sozialunterkunft durchsucht wurde. Eine Harpune konnte hierbei nicht aufgefunden werden. Es wurden jedoch andere gefährliche Gegenstände, wie eine Machete und Messer festgestellt und beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Aufenthalt des 30-Jährigen und zum Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell