Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall auf B29

Aalen (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall auf B29

Auf Höhe Großheppach ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auffahrunfall, der für stundenlange Behinderungen sorgte. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Autotransporters erkannte zu spät, dass der Verkehr aufgrund einer Tagesbaustelle ins Stocken geriet. Er fuhr zunächst auf einen vor ihm stehenden VW eines 25-Jährigen auf. Dieser wurde in der Folge noch auf einen davor stehenden Mercedes einer 78-jährigen Frau aufgeschoben. Der linke Fahrstreifen war hierdurch blockiert. Der VW sowie der Autotransporter verloren Kühlflüssigkeiten, weshalb sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro beziffert. Die Bergung des Autotransporters ist in die Wege geleitet, dauert Stand 16.15 Uhr aber noch auf unbestimmte Zeit an. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell