LPI-G: 71-jährige Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag kamen Beamte der Geraer Polizei um 11:45 Uhr in der Schulstraße in Kauern zum Einsatz, weil dort eine 34-Jährige in ihrer Wohnung randalieren soll. Vor Ort reagierte die psychisch auffällige Frau weiter aggressiv und trat in Richtung eines Polizeibeamten. Sie wurde daraufhin gesichert und wegen ihrer Alkoholisierung von knapp 1,9 Promille dem Rettungsdienst übergeben. Gegen ...

mehr