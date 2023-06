POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots) - Eine 83 Jahre alte Honda-Fahrerin fuhr am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr in den Käbschütztaler Kreisel (Marienstraße / L1140) ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59-jähriger Elektroroller-Fahrers. Dieser stürzte nach der Kollision. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich der 59-Jährige beim Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen ...

