Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuche, gefährliches Überholmanöver

Aalen (ots)

Aalen: Mit Linienbus kollidiert

Beim Rückwärtsausfahren von einem Grundstück in der Oberrombacher Straße übersah am Donnerstag gegen 12:15 Uhr eine 51-jährige VW-Fahrerin einen in Richtung Oberrombach fahrenden Linienbus. Durch die Kollision mit der hinteren Tür des Busses verhakte sich der PKW und wurde infolgedessen gedreht. Anschließend prallte der PKW gegen eine Gartenmauer wodurch der 51-Jährige leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 31000 Euro.

Oberkochen: Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskantes Überholmanöver

Am Donnerstag kam es zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr auf der B19 zu einem riskanten Überholmanöver durch einen weißen Golf. Dieser fuhr in Richtung Heidenheim hatte kurz nach der Ausfahrt Oberkochen Nord trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überholt. Ein Frontalzusammenstoß konnte nur dadurch verhindert werden, dass eine entgegenkommende 36-Jährige mit ihrem PKW eine Vollbremsung durchführte. Der Fahrer des weißen Golfs entfernte sich anschließend in Richtung Heidenheim. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Lauchheim-Hülen: Einbruchsversuche

Ein Einbrecher versuchte im Zeitraum von Mittwoch, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr in einen Bauwagen sowie in ein Lager im Kugeltalweg/Waldfeldstraße einzudringen. Zunächst verschaffte er sich dort unerlaubt Zutritt zu einem Bauwagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Lediglich an der Hintertür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. An einem dortigen Lagerbunker versuchte er die Stahlschiebetür aufzubrechen, was jedoch misslang. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise werden vom Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 erbeten.

Goldburghausen: Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen

Zwei leicht Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19:30 Uhr in der Goldbergstraße ereignet hat. Ein 23-jähriger Traktorfahrer hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot und fuhr zu weit auf der Gegenfahrspur. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 53-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Lorch: Gegen Schutzplanken geprallt

Ein 75-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Citroen die B29 in Richtung Stuttgart. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelschutzplanke und im weiteren Verlauf gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. An ihrem Citroen entstand Totalschaden. Die Frau wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Citroen wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell