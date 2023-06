POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr und Sicherstellung von größerer Menge Zigaretten

Bad Marienberg (ots) - Im Zeitraum vom Mittwoch, 07.06.2023 auf Freitag, den 09.06.2023 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Dollar-Hugo Filiale in der Marienberger Straße in Bad Marienberg. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür, - welche sich im rückwärtigen Gebäudebereich befindet, in die Filiale und entwendeten aus dem Mitarbeiterbüro einen Standtresor mit einer nicht unerheblichen ...

