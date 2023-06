Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen - Kleinkraftrad gestohlen - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Polizisten angegriffen

Aufgrund eines Mannes im psychischen Ausnahmezustand wurde die Polizei am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr in die Jahnstraße gerufen. Als die Beamten auf den 25-Jährigen trafen, reagierte dieser sofort äußerst aggressiv, beleidigte die Polizisten und drohte ihnen damit, sie umzubringen. Der Mann ließ sich auch von den Polizisten nicht beruhigen und wurde letztlich unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert. Zwei der eingesetzten Polizisten erlitten leichte Verletzungen, gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Waiblingen: Unfall am Teiler B14 / B29

Ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah am Donnerstagmorgen gegen 8:00 Uhr beim Spurwechsel am Teiler B14 / 29 in Richtung Stuttgart den Lkw eines 74-Jährigen und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Winnenden-Schelmenholz: Kleinkraftrad gestohlen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde ein in der Straße Steinhäusle abgestelltes blau-schwarz-weißes Kleinkraftrad vom Hersteller Kwang Yang mit dem Versicherungskennzeichen 342-LPE entwendet. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Zweirades nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Schorndorf: Nach Unfall geflüchtet

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag einen im Parkhaus Arnoldgalerie geparkten Toyota und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Toyota beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 14:10 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Welzheim. Hierbei kam er in Breitenfürst auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem BMW eines 69 Jahre alten Autofahrers. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der BMW-Fahrer und dessen 70 Jahre alte Beifahrerin erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Murrhardt: Frontalzusammenstoß

Ein 37-jähriger Dodge-Fahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 17 Uhr die L1066 von Backnang kommend. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und krachte in eine entgegenkommende 60-jährige Mazda-Fahrerin. Diese wurde beim Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 33 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell