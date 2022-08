Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieben "doppelt" leicht gemacht

Kaiserslautern (ots)

Das Auto als Aufbewahrungsort für Wertsachen? Keine gute Idee! Diese Erfahrung musste am Wochenende eine 33-Jährige machen. Sie parkte ihren Wagen am Samstag am Stiftsplatz. Ihre Handtasche ließ sie im Auto zurück. Weil sie zudem vergaß, den Mercedes abzuschließen, hatten die Diebe ein "doppelt" leichtes Spiel. Sie öffneten eine Autotür und griffen sich die Tasche. Die Täter erbeuteten Bargeld, den Führerschein und eine EC-Karte. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat am Samstag zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell