Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Garten-Center überfallen, Opferstock-Aufbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Garten-Center überfallen-Zeugenhinweise gesucht

Am Freitagmorgen wurde ein Garten-Center in der Wilhelm-Merz-Straße überfallen. Der unbekannte Räuber flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Dieser begab sich um kurz nach 7 Uhr in das Ladengeschäft, bedrohte von hinten eine 43-jährige Angestellte und zwang sie zur Herausgabe eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrages. Die Geschädigte blieb körperlich unverletzt und verständigte die Polizei. Der maskierte Räuber wird als etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte eine dickliche Statur und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose von Adidas. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der rund zehn Streifenbesatzungen eingebunden waren, verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.: -Fiel der Täter im Vorfeld der Tat im Umkreis des Garten-Centers auf? -Fiel der Täter im Anschluss der Tat beim Flüchten auf? -Fielen verdächtige oder sich rasch entfernende Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes auf? -Sind Personen bekannt, auf die die Beschreibung zutrifft?

Hinweise werden von der Kripo unter Telefon 07361/5800 entgegengenommen.

Heubach/Mögglingen: Opferstock-Aufbrüche

Im Tagesverlauf des Donnerstags wurden die Opferstöcke der evangelischen Kirche am Kirchplatz von Heubach und der katholischen Kirche am Kirchplatz von Mögglingen aufgebrochen. Außerdem wurde versucht, den Opferstock der katholischen Kirche von Heubach in der Adlerstraße aufzubrechen. Der vom Dieb verursachte Sachschaden überwiegt die geringe Beute von wenigen Euros deutlich. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen bei den genannten Kirchen werden vom Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell