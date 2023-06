Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mutmaßliches Raubdelikt - Zeugen gesucht, Strommast brennt, LKW kippt um

Aalen (ots)

Crailsheim: Mutmaßliches Raubdelikt - Zeugen gesucht

Ein Zeuge meldete am frühen Freitagmorgen gegen 0:45 Uhr eine verletzte Person in der Worthingtonstraße beim Zentralen Omnibus-Bahnhof. Laut Zeugen soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Männern gekommen sein, welche dem 46-jährigen Opfer offenbar Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet hatten. Der 46-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, da er über starke Schmerzen im Anschluss an die Tat klagte.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Geschehens sich unter Telefon 07361 580-0 zu melden.

Gerabronn: Strommasten brennt

Kurz nach 9:00 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle einen brennenden Strommasten Bügenstegen. Die Feuerwehr Gerabronn war mit zwei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort und löschte den Mast. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

Gaildorf: LKW kippt um, Fahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen gegen 11:15 Uhr wollte ein 51 Jahre alter LKW-Fahrer in der Kieselbergstraße eine Mulde mit Erdaushub auf LKW laden. Dabei kippte die Mulde um und zog den LKW mit sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem LKW entstand Totalschaden, welcher im sechsstelligen Bereich liegen dürfte.

