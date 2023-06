Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Festnahme erfolgt - Update

Gernsbach (ots)

Der Festgenommene wurde am Freitagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Mordes gegen den aus Afghanistan stammenden Mann. Dem 32-Jährigen wurde vorgeworfen seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Ursprungsmeldung - Do 01.06.2023 09:42

Gernsbach - Festnahme erfolgt

In den frühen Morgenstunden kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Familienstreit in der Straße 'Am Schwimmbad'. Über Notruf meldete sich gegen 5.50 Uhr eine Person aus der Nachbarschaft und teilte mit, dass eine Frau schwer verletzt in der Wohnung liegen würde. Die Rettungskräfte konnten nach der Ankunft nur noch den Tod der 27-jährigen Frau aus Afghanistan feststellen. Der Lebenspartner war nicht mehr in der Wohnung, weshalb unmittelbar polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Mit einem Großaufgebot an Polizeikräften konnte der 32-jährige Verdächtige gegen 7:30 Uhr an einem nahe gelegenen Skaterplatz gesichtet und vorläufig festgenommen werden. Ob und wie der Verdächtige in den Streit und die Todesumstände der 27-Jährigen verwickelt ist, werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Bei Kriminalkommissariat Rastatt wurde zur Klärung des Sachverhaltes eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Um die ebenfalls in der Wohnung lebenden Kinder des Paares kümmert sich aktuell das Jugendamt des Landratsamtes Rastatt.

