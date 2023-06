Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Offenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll es vor einer Kneipe in der Innenstadt von Offenburg zu handfesten Streitigkeiten gekommen sein, bei denen drei bis vier Männer beteiligt waren.Einer der Männer wurde hierbei im Gesicht und am Arm verletzt. Die hinzugezogene Streife des Polizeireviers Offenburg wollte den 32-jährigen Beschuldigten vor Ort einer Kontrolle unterziehen. In der Folge beleidigte er die Beamten, baute sich mit erhobenen Fäusten auf und versuchte nach den Einsatzkräften zu schlagen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der Störenfried wurde festgenommen und zum Polizeirevier Offenburg verbracht. In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers wurden die eingesetzten Polizeibeamten weiterhin beleidigt. Neben der Körperverletzung wird der Mann nun auch wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige gebracht.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell