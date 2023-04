POL-OG: Ohlsbach, Offenburg - Wilder Polizeieinsatz

Polizeipräsidium Offenburg

Eine wilde Verfolgungsfahrt von Hinterohlsbach durch Waldwege in Richtung Zell-Weierbach hat am Donnerstagabend eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg in Atem gehalten. Schlussendlich verunfallte der flüchtende Peugeot mit seinem 49-jährigen Fahrer nach rund 1,5 Kilometer Verfolgung und überaus riskanter Fahrt im Bereich der Rohrweiher-Hütte. In einer scharfen abschüssigen Kurve geriet der Wagen gegen 22:50 Uhr infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links vom Waldweg ab und kam unterhalb des Weges an einem Bachlauf zum Stillstand. Während der Peugeot einen Totalschaden erlitten haben dürfte und abgeschleppt werden musste, kam der 49-Jährige am Steuer ohne Blessuren davon. Dem ganzen Szenario ging mutmaßlich ein hausinterner Diebstahl voraus, bei dem der Endvierziger seiner ehemaligen Vermieterin Tiefkühlware entwendet haben soll. Als die herbeigerufenen Beamte des Polizeireviers Offenburg in den Hof des Anwesens in Hinterohlsbach vorfuhren, raste der Peugeot stark beschleunigend davon und löste somit die Verfolgungsfahrt aus. Die weiteren Ermittlungen brachten ans Licht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten gestanden haben dürfte. Eine erhobene Blutprobe wird genaueren Aufschluss hierüber geben. Auch muss geprüft werden, ob er das Auto unbefugt in Gebrauch genommen hat. Ferner besteht gegen den Delinquenten ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die polizeilichen Maßnahmen wurden seitens des 49-Jährigen überdies durch stetige Beleidigungen flankiert. Aufgrund seines mutmaßlich psychischen Ausnahmezustands, wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht.

