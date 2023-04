Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Gernsbach (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Weinbergstraße zur Weinauer Straße. Eine 24 Jahre alte VW-Fahrerin bemerkte hierbei zu spät, dass eine 23-jährige BML-Lenkerin an der Kreuzung anhalten musste und krachte kurz vor 7 Uhr in das Heck des BMW. Die mutmaßliche Unfallverursacherin trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste an den Abschlepphaken.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell