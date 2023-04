POL-OG: Ötigheim, B36 - Auffahrunfall

Haslach, Hofstetten (ots) - Am frühen Donnerstag wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem blechverarbeitenden Betrieb in Hofstetten gerufen. Eine auslösende Brandmeldeanlage alarmierte die Helfer gegen 6:30 Uhr, weil ersten Ermittlungen zufolge eine Box mit Lappen aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten seien. Während alle Mitarbeitenden das Gebäude verließen, gelang es den ...

mehr