Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Hofstetten - In Brand geraten

Haslach, Hofstetten (ots)

Am frühen Donnerstag wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem blechverarbeitenden Betrieb in Hofstetten gerufen. Eine auslösende Brandmeldeanlage alarmierte die Helfer gegen 6:30 Uhr, weil ersten Ermittlungen zufolge eine Box mit Lappen aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten seien. Während alle Mitarbeitenden das Gebäude verließen, gelang es den Wehrleuten zügig, das Feuer zu löschen und einen größeren Schaden zu verhindern. Glücklicherweise gab es nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzten.

/ma

