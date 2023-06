POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Lahr (ots) - Offenbar war es eine stabil gebaute Zugangstür, die einen ungebetenen Gast vom Eindringen in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus abgehalten hat. Der Unbekannte machte sich an den verschlossenen Räumlichkeiten im `Kanadaring` in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu schaffen. Nachdem das gewaltsame Aufbrechen der Türe scheiterte, musste der Langfinger sein Vorhaben abbrechen. Somit blieben lediglich ...

