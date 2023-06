Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Jede menge Ärger

Kappelrodeck (ots)

Ein 24-Jähriger hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht nur jede Menge Ärger mit anderen Personen, sondern schlussendlich auch mit den Beamten des Polizeirevier Achern / Oberkirch. Zwei Anrufe von Zeugen alarmierten die Beamten wegen lautem Geschrei und Streit im Bereich der Hauptstraße zuerst um 22:30 Uhr und anschließend um 23:15 Uhr. In keinem der Fälle, konnte der junge Mann angetroffen werden. Gegen 0:40 Uhr soll der Mittzwanziger dann in der Ibergstraße erneut auf zwei ihm bekannte Personen getroffen sein. Der folgende Streit endete hier schlussendlich damit, dass ein ebenfalls 24-Jähriger und seine 20 Jahre alte Begleiterin versucht haben sollen, den mutmaßlichen Aggressor zu fixieren. Hierbei wurde die 20-Jährige leicht verletzt und im Anschluss in eine Klinik gebracht. Der augenscheinlich alkoholisierte 24-Jährige musste die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch in deren Räumlichkeiten begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

/ma

