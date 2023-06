Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Stabile Tür verhindert Einbruch

Lahr (ots)

Offenbar war es eine stabil gebaute Zugangstür, die einen ungebetenen Gast vom Eindringen in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus abgehalten hat. Der Unbekannte machte sich an den verschlossenen Räumlichkeiten im `Kanadaring` in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu schaffen. Nachdem das gewaltsame Aufbrechen der Türe scheiterte, musste der Langfinger sein Vorhaben abbrechen. Somit blieben lediglich leichte Beschädigungen zurück. Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell