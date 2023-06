Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ladendiebin festgenommen

Kehl (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von Kehl eine 20-jährige Frau bei einem Diebstahl von einem Ladendetektiv beobachtet. Die in Frankreich wohnende Tatverdächtige versuchte offenbar ein hochwertiges Parfum zu entwenden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde sie gewalttätig und verletzte den Ladendetektiv im Gesicht und am Arm. Die hinzugezogene Polizeistreife nahm die 20-Jährige fest und verbrachte sie auf das Polizeirevier in Kehl. Polizeiliche Recherchen ergaben, dass die Frau von mehreren Dienststellen gesucht wird und sie sich illegal im Bundesgebiet aufhält. Die Ermittlungen dauern an.

/vo

