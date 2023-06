Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verfolgungsfahrt; Brand

Aalen (ots)

Kernen: Polizeibeamter bei Verkehrskontrolle angefahren

Am Freitag gegen 21:50 Uhr hielt eine Polizeistreife einen 39-Jährigen mit seinem PKW Daimler im Stadtgebiet von Rommelshausen an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei der Kontrolle verweigerte der Mann die Aushändigung seiner Papiere, gab unmittelbar darauf Gas und lenkte dabei sein Fahrzeug nach links, wodurch er einen Polizeibeamten am Fuß verletzte. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt durch Rommelshausen und Stetten missachtete der 39-Jährige sämtliche Anhaltezeichen der Streife. Am Ortsende von Stetten wollte der Mann nach rechts in einen Feldweg abbiegen, verlor jedoch aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baumstumpf und blieb mit der Fahrzeugfront in einem Tümpel stecken. Der 39-Jährige versuchte dann zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Flucht widerstandslos festgenommen werden. In dem PKW des Mannes konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der PKW Daimler wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Waiblingen: Brand in Daimler-Werk

Am Freitag gegen 20 Uhr kam es in einer Produktionshalle der Daimler AG in der Heerstraße zu einem Brandalarm. Dieser wurde durch einen Flachventilator ausgelöst, der mutmasslich durch einen technischen Defekt in Brand geraten war. Die Feuerwehren Waiblingen und Fellbach rückten mit zehn Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften aus und stellten fest, dass das Feuer offenbar von alleine wieder erloschen war. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell