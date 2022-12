Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 26.12.2022

Varel (ots)

Am 1. Weihnachtstag, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 10:20 Uhr, wurde der Zaun eines Firmengeländes in Zetel/Collstede aufgetrennt. Von den auf dem Gelände stehenden Neuwagen wurden zwei komplette Sätze Pkw-Reifen gestohlen. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

