Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung WHV 26.12.2022

Wilhelmshaven (ots)

Fahrzeugbrand

Gegen 00:15 Uhr geriet am 26.12.2022 an der Werftstraße in Höhe der Peterstraße ein Pkw VW in Bereich der Motorhaube Brand. Der Brand konnte von Passanten entdeckt und von der Feuerwehr abgelöscht werden, so dass ein Vollbrand verhindert werden konnte. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Pkw wurde sichergestellt. Der Schaden am Pkw beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zum Brand bzw. der Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter 04421/9420 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Sachbeschädigungen an Pkw

Unbekannte fuhren in der Nacht vom 25. auf den 26.12. gegen 23:30 Uhr mit einem Pkw durch die Havermonikenstraße und schossen offensichtlich aus dem fahrenden Pkw mit einer Softairwaffe auf parkende Pkw. Insgesamt wurden nach jetzigem Stand fünf Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/942o zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Eine 25-Jährige Wilhelmshavenerin fuhr am 26.12. gegen 02:15 Uhr in der Bahnhofstraße gegen einen Bordstein und beschädigte die Felge eines Vorderreifens ihres Fahrzeuges. Daraufhin wurde sie von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei konnte eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,50%o, so dass die Polizei eine Blutentnahme bei der Frau durchführen ließ und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleitete.

Sachbeschädigung (Fenster eines Restaurants)

In der Nacht vom 25. auf den 26.12. beschädigten Unbekannte mutwillig mit einem Schlagwerkzeug neun Glasscheiben eines Restaurants in der Börsenstraße in Wilhelmshaven. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 04421/9420 bei der Polizei zu melden.

Insgesamt sind die Weihnachtstage aus polizeilicher Sicht in Wilhelmshaven friedlich verlaufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell