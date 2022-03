Plettenberg (ots) - Ein E-Roller-Fahrer hat am Montag am ZOB in der Grünestraße einen Busfahrgast angefahren. Der 36-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem E-Scooter verbotenerweise über den Gehweg, dicht an einem haltenden Bus der Linie 74 vorbei. In diesem Moment stieg ein 21-jähriger Mann aus dem Bus aus. Er war noch nicht ganz zur Tür raus, als er von dem Kleinstfahrzeug erfasst wurde. Der Rettungsdienst ...

