POL-VER: ++ Lkw mit Reifenpanne sorgt für Stau auf der A 27 ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Ladekabel eines E-Bikes gerät in Brand ++ Achim. Am Donnerstagmorgen kam es zum Brand in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Graft. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Ladekabel eines E-Bikes in Brand. Die freiwillige Feuerwehr ...

mehr