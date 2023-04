POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan, Zeit: Montag, 10. April 2023, 22:20 Uhr. Ein 31-jähriger Bad Gandersheimer befuhr mit seinem Fahrzeug in Kreiensen die Straße Am Plan und er wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass der nun Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Von den Polizeibeamten vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurde ein Strafverfahren ...

