Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien - Verkehrsunfälle - Sachbeschädigungen - Einbruch - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Waiblingen: Hauswand mit Farbe beschmiert

Am Samstagnachmittag wurde die Hauswand eines Wohnhauses in der Blumenstraße mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Radfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein 69 Jahre alter Radfahrer befuhr am Sonntagmorgen die Straße Landgut Burg in Richtung Kreisstraße 1864 und kam hierbei auf dem abschüssigen Weg zu Fall. Er erlitt beim Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Nach aktuellem Kenntnisstand trug der Radfahrer keinen Fahrradhelm. Zeugen, die den Radfahrer vor dem Unfall gesehen haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Farbschmierereien

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Hauswand und ein Pkw in der Bajastraße mit Farbe und Eiern beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Reifen zerstochen

Zwischen Mittwochabend und Sonntagabend wurden beide Reifen eines Hängers, der in der Salierstraße geparkt war, zerstochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Betrunken aufgefahren

Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 14 Uhr die Schorndorfer Straße von Winnenden in Richtung Birkmannsweiler. Am Kreisverkehr Ruitzenmühle bemerkte er nicht, dass die vor ihm fahrende 41-jährige Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste und fuhr dieser auf. Die Skoda-Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher mit über zwei Promille erheblich betrunken war, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Sein Pkw wurde abgeschleppt.

Plüderhausen: Blumentöpfe mutwillig beschädigt

In der Nacht auf Sonntag wurden drei große Blumentöpfe, die vor einem Ladengeschäft in der Straße Am Marktplatz abgestellt waren, von bisher unbekannten Vandalen zerstört. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 20 Uhr und 20:15 Uhr einen in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Motorrad beschädigt und geflüchtet

Etwa 1500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Sontag zwischen 12:30 Uhr und 16:45 Uhr an einer geparkten Vespa auf dem Parkplatz einer Festhalle in der Hofäckerstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Sulzbach: Einbruch in Bäckerei

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstagnachmittag 13:30 Uhr und Sonntagmorgen 06:20 Uhr Zugang zu einer Bäckerei in der Murrhardter Straße. Dort entwendete er Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und verließ die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Opel auf der Talstraße in Richtung der Aspacher Straße. Dort krachte er gegen eine Straßenlaterne und flüchtete anschließend. Die Polizei konnte den Fahrer des Fahrzeugs ermitteln und diesen an seiner Wohnanschrift antreffen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurde der 47-jährige Mann in eine Klinik gebracht um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Hiergegen leistete er Widerstand, weshalb der Mann in der Folge in Gewahrsam genommen wurde. Er muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

