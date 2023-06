POL-Bremerhaven: Unfall auf Georgstraße: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen

Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend, 1. Juni, mehrere Fahrzeuge in Bremerhaven-Lehe beschädigt. Dabei kam vermutlich Nagellack oder eine ähnliche Substanz zum Einsatz. Die drei Pkw, ein Hyundai, ein BMW und ein Ford, waren allesamt auf einem Parkplatz in einem Innenhof an der Heinrichstraße abgestellt. Als Tatzeitraum wird der Donnerstagabend zwischen 19 und 23 Uhr angenommen. Der ...

mehr