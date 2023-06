Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autos auf Parkplatz beschmiert

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend, 1. Juni, mehrere Fahrzeuge in Bremerhaven-Lehe beschädigt. Dabei kam vermutlich Nagellack oder eine ähnliche Substanz zum Einsatz. Die drei Pkw, ein Hyundai, ein BMW und ein Ford, waren allesamt auf einem Parkplatz in einem Innenhof an der Heinrichstraße abgestellt. Als Tatzeitraum wird der Donnerstagabend zwischen 19 und 23 Uhr angenommen. Der oder die Täter brachten die Flüssigkeit an unterschiedlichen Stellen der Fahrzeuge auf und entfernten sich unerkannt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann oder im Bereich Heinrichstraße/Hafenstraße/Gnesener Straße im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu kontaktieren.

