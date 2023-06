Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pedelec-Lenkerin von Auto angefahren

Verletzungen an den Beinen sind die Folge für eine Fahrradfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Schmalegger Straße ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr von einem Tankstellengelände auf die Straße und übersah dabei die in Richtung Stadtmitte fahrende 40-Jährige auf ihrem Rad. Diese erlitt beim Zusammenstoß mit dem Pkw eine Verletzung am Bein. Polizei und Rettungsdienst waren nicht an der Unfallstelle, der Unfall wurde im Nachgang von der Frau angezeigt.

Wangen

Reisebus verliert Anhänger

Während der Fahrt auf der A 96 hat ein Reisebus in der Nacht von Donnerstag auf Freitag seinen Anhänger verloren. Der Hänger löste sich zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg. Er kippte auf dem Pannenstreifen seitlich um. Der 39-jährige Fahrer des Buses fuhr indes weiter und bemerkte wohl erst in Österreich, dass der Anhänger fehlt. Das umgekippte Gefährt wurde gegen 0.45 Uhr von vorbeifahrenden Autofahrern gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt oder gefährdet. An dem Anhänger sowie dem darin enthaltenen Gepäck der Busreisenden entstand erheblicher Schaden, er wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war zur Unterstützung bei der Bergung des Fahrzeugs vor Ort, ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Gefährt. Personen, die das Ablösen des Hängers beobachtet haben oder durch den führungslosen Hänger gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Bodnegg

Polizei fängt Kuh ein

Mit polizeilichem Absperrband und gutem Zureden haben Polizisten aus Wangen am frühen Freitag nahe der B 32 bei Amtzell eine Kuh eingefangen. Das Tier war offenbar aus seinem Gehege neben der Straße geflüchtet und drohte nun auf die Bundesstraße zu laufen. Die Beamten trieben das Tier zurück auf die Weide und verständigten die Besitzerin.

Argenbühl

Traktorfahrer bei Mäharbeiten verunglückt

Ein 59 Jahre alter Mann, der am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr Mäharbeiten im Bereich Ortmann durchführte, kam mit seinem Rasentraktor an einem Abhang ins Rutschen und wurde unter der umstürzenden Maschine eingeklemmt. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, nachdem die Feuerwehr in aus seiner misslichen Lage befreit hatte. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz.

Leutkirch

Stromausfall nach Brand von Strommast

Der Brand eines Strommastes im Bereich Schorniggelhöfe hat am frühen Freitag gegen etwa 3 Uhr zu einem Stromausfall in Teilen mehrerer umliegender Gemeinden geführt. Ursache für den Brand, bei dem der obere Teil des Masts qualmte, dürfte ein Querbalken gewesen sein, der sich aufgrund Alter und Witterung löste, sodass es dadurch an den Leitungen zur Funkenbildung kam. Dabei wurde der Mast in Brand gesetzt. Für die Löscharbeiten musste der Strom der Leitung abgestellt werden, was zu dem Stromausfall führte. Die Höhe des durch das Feuer am Mast entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Neben der Feuerwehr war auch ein Team des zuständigen Stromversorgers vor Ort im Einsatz.

Leutkirch

Junger Radfahrer prallt gegen Auto

Einfach davongefahren ist ein Fahrradfahrer, der am Donnerstag kurz vor 17 Uhr in der Marktstraße gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Der Junge, der als etwa 10 Jahre alt und rund 130 cm groß beschrieben wird, soll hellbraunes Haar gehabt haben und von südeuropäischem Aussehen gewesen sein. Er trug helle Oberbekleidung und eine kurze Hose. Laut einem Zeugen kam der Junge auf seinem Fahrrad ins Schlingern und kippte dann zur Seite, wo er gegen das Auto prallte. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Personen, die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch zu wenden.

Bad Wurzach

Radfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw

Aus Unachtsamkeit ist ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Waldburgstraße gegen einen am Straßenrand geparkten VW Up! geprallt. Der Radler, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, verletzte sich bei der Kollision. Er wurde vom Rettungsdienst noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An dem VW entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich am Heck.

Weingarten

Unfallfahrer offenbar betrunken

Deutlich alkoholisiert hat ein Chrysler-Fahrer am frühen Freitag in der Abt-Hyller-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 32-Jährige prallte mit seinem Pkw gegen einen Kleintransporter und verursachte dadurch an beiden Autos Sachschaden. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass der Unfallverursacher auch noch weitere Autos in dem Bereich angefahren hat. Die gerufene Polizei merkte schnell, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest bestätigte dies - er hatte über 2 Promille intus. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Der 32-Jährige wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

