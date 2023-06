Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Diesel von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen Kraftstoff aus Fahrzeugen gestohlen, die auf dem Baustellengelände unter der Brücke der B 31 bei Kochermühle abgestellt waren. Aus einem Kompressor-Anhänger und einem Radlader, bei dem sie den Tankstutzen aufbrachen, stahlen sie insgesamt knapp 100 Liter Diesel. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Meckenbeuren

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an der Einmündung der Lenbachstraße zur Tettnanger Straße hat sich eine Radfahrerin schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die 55 Jahre alte Frau war unerlaubt auf dem Gehweg in Richtung Bundesstraße unterwegs und stieß an einer unübersichtlichen Stelle mit einem 59-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der, ebenfalls unerlaubt, auf dem Gehweg entgegenkam. Während der 59-Jährige Glück im Unglück hatte und ohne Blessuren davonkam, musste die Frau nach dem Sturz zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Meckenbeuren

Glasscheiben zerstört

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter angerichtet, als er am Mittwoch zwei Glasscheiben der Aussegnungshalle des neuen Friedhofs in Kehlen eingeworfen hat. Personen, die zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinwiese zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Beamte des Polizeireviers Überlinge haben am Freitagmorgen kurz nach Mitternacht einen Autofahrer gestoppt, der mit rund 1,2 Promille Atemalkohol im Stadtgebiet unterwegs war. Die Polizisten stellten bei der allgemeinen Verkehrskontrolle deutlichen Alkoholgeruch bei dem 29-jährigen Mann hinterm Steuer fest, der nach der Atemalkoholmessung eine Blutprobe in einer Klinik abgeben musste. Die Polizeibeamten behielten seinen Führerschein ein und ermitteln nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 29-Jährigen.

Markdorf

Nach Parkrempler davongefahren

Auf etwa 4.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 15 Uhr an einem Mercedes angerichtet hat, der auf einem Parkplatz in der Straße "Am Anger" abgestellt war. Mutmaßlich beim Parkmanöver touchierte der Unfallverursacher den Wagen an der Stoßstange und der rechten Fahrzeugseite und fuhr danach einfach weiter. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nehmen die Beamten des Polizeipostens Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Rasenmäher gestohlen

Einen Aufsitzrasenmäher der Marke "John Deere" haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße "Harresheim" gestohlen. Personen, die zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Mäher des Typs "LT166" aus dem Jahr 1998 geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 mit dem Polizeiposten Markdorf in Verbindung zu setzen.

Sipplingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Überlingen, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 14.15 Uhr in der Seestraße einen geparkten BMW touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat. Der auf dem Parkplatz abgestellte Wagen wurde bei dem Parkrempler am rechten Heck beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 10.15 Uhr auf der L 204 zwischen Altenbeuren und Untersiggingen ereignet hat. Ein 73 Jahre alter BMW-Lenker fuhr nach links auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Untersiggingen ein und übersah dabei den von links kommenden Mazda eines 23-Jährigen. In der Folge kam es zur wuchtigen Kollision der Fahrzeuge. Der Unfallverursacher und dessen 69 Jahre alte Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, der Mazda-Fahrer erlitt schwerere Verletzungen. Rettungsdienste brachten die Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstand jeweils Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 12.30 Uhr andauerten, musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben der Polizei und Rettungskräften war auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr am Einsatzort.

