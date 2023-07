Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 38-jähriger Mann aus Ravensburg am Freitag um 09.00 Uhr. Nachbarn des Mannes hatten die Beamten des Polizeireviers Ravensburg in die Untere Burachstraße gerufen, nachdem der Mann offensichtlich die ganze Nacht schon die Ruhe gestört hatte. Er musste in Gewahrsam genommen werden und anschließend unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus nach Weißenau verbracht werden. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus, trat der Mann dann unvermittelt mit dem Fuß gegen einen eingesetzten Beamten. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Während der gesamten Zeit beleidigte er die Polizeibeamten aufs Übelste. Wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wird er nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Kfz-Aufbruch auf Park & Ride Parkplatz

Unbekannte Täterschaft schlug am Freitag, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr die Fahrerscheibe eines weißen VW-Bus, der auf dem Park und Ride Parkplatz an der BAB 96 Ausfahrt Wangen Nord abgestellt war, ein. Nach Angaben des Geschädigten wurden nur 5.- Euro entwendet. Der entstandene Schaden dürfte weit höher, bei etwa 800.- Euro liegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522/ 984-0 entgegen.

Leutkirch BAB96

Pkw kracht in Mittelschutzplanke

Ein Gesamtschaden in Höhe von 33.000.- Euro entstand am frühen Samstagmorgen gegen 02.09 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 96 zwischen der Anschlussstelle Aichstetten und Leutkirch in Fahrtrichtung Lindau. Eine 40-jährige kroatische Pkw-Lenkerin kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke. Etwa einhundert Meter später kollidierte sie erneut mit der Mittelleitplanke und kommt schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Honda Civic war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten des Verkehrsdienst Kißlegg Atemalkoholgeruch bei der 40-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab umgerechnet 0,84 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin blieben unverletzt.

Weingarten

Unfallflucht

Am Freitag etwa gegen 21.55 Uhr kollidierte ein noch unbekannter Pkw in der Georg-Elser-Straße auf Höhe Gebäude 1 in Weingarten mit einem ordnungsgemäß geparkten Porsche Cayenne. Hierbei entstand ein Sachschaden ihn Höhe von ca. 4000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Aufgrund der zurückgebliebenen Fahrzeugteile dürfte es sich um einen Kleinwagen der Marke Mitsubishi handeln. Ein solches Fahrzeug verließ die Unfallstelle mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gertrud-Lückner-Straße. Zeugen die gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell