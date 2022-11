Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:25 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Eine 78-jährige Suzuki-Lenkerin befuhr die Rudolf-Diesel Straße in Richtung Sindelfingen und wollte an der Auffahrt der Autobahn 81 nach links in Richtung Singen auffahren. Zum gleichen Zeitpunkt kam auf der Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung Sindelfingen ihr ein 70-jährieger BMW-Lenker entgegen. Im Einmündungsbereich zur Autobahnauffahrt kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte gaben an, jeweils bei "grün" in den EInmündungsbereich gefahren zu sein. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

