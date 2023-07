Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Sachschaden ++ diverse Einbrüche

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Geestland/Langen. Am 25.07.2023, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der Leher Landstraße in Langen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Geestländer musste mit seinem Opel Mocca verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende, 57-jährige, Fahrzeugführer eines VW Caddy erkannte dies und hielt ebenfalls verkehrsbedingt an. Der dritte Autofahrer, ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Opel Astra, erkannte die Verkehrssituation jedoch zu spät und fuhr auf den haltenden VW Caddy auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Caddy auf den Opel Mocca aufgeschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde zum Glück keiner verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro.

++++++

Büro des Kletterparks aufgebrochen

Cuxhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bisher unbekannte Täter in das Büro des Kletterparks in Sahlenburg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf, durchsuchten das Büro und entwendeten Bargeld. Der Schaden beträgt einige hundert Euro.

++++++

Einbruch in Restaurant

Otterndorf. In der Zeit von Montag, 15.15 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in ein Restaurant in der Deichstraße in Otterndorf eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Tresenbereich. Entwendet wurde ein Tresor. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

++++++

Tageswohnungseinbruch - Abwesenheit ausgenutzt

Hagen i. B. Am gestrigen Dienstag nutzten bisher unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und sind in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Klust in Hagen eingebrochen. In der Zeit von 17.20 Uhr bis 17.50 Uhr hebelten die Täter ein Seitenfenster auf, drangen in das Haus ein und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurde Schmuck. Zeugen, die zur Tatzeit Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei n Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

++++++

