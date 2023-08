Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gegenstand auf Auto geworfen - Polizei bittet um Hinweise

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem bislang unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen kurz vor 2 Uhr in der Gartenstraße einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Der 24 Jahre alte Autofahrer befand sich zu dem Zeitpunkt auf Höhe der Bushaltestelle Frauentor in Fahrtrichtung Ravensburg-Stadtmitte. Eine etwa sechsköpfige Personengruppe befand sich zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle. Möglicherweise wurde aus dieser Gruppe heraus ein noch unbekannter Gegenstand auf die Windschutzscheibe des 24-Jährigen geworfen, die dadurch beschädigt wurde. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe, von der eine Person oberkörperfrei gewesen sein und eine weitere Person einen Tretroller mitgeführt haben soll. Hinweise zu der Gruppe nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Doch auch den 24-Jährigen erwarten Konsequenzen: bei der Anzeigenaufnahme stellten Polizeibeamte bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil ein Test knapp ein Promille ergab und die Beamten Nachtrunk nicht ausschließen konnten, musste der Mann in einem Krankenhaus zweimal Blut abgeben. Sollte das Ergebnis der Wert bestätigen, kommen auf den 24-Jährigen ein saftiges Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu.

Ravensburg

Vandalen verursachen Sachschaden

Am Scheffelplatz haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe angerichtet. Ein Parkscheinautomat wurde von den Tätern mutmaßlich am Sonntagabend mit Graffiti besprüht, zudem verbogen sie zwei Verkehrszeichen. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu den möglicherweise zusammenhängenden Taten aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Fahrzeug in Tiefgarage angefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr im Parkhaus Untertor einen VW Tiguan touchiert und das Weite gesucht. Der Tiguan war zu diesem Zeitpunkt im zweiten Untergeschoss abgestellt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Grünkraut

Auto landet auf Dach - Fahrer leicht verletzt

Ein 44 Jahre alter Nissan-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 1.30 Uhr auf der B 32 leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 44-Jährige etwa auf Höhe Rößlerhalde in Fahrtrichtung Ravensburg alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort wurde sein Nissan von der Leitplanke abgewiesen, weshalb der Wagen nach rechts von der Straße abkam und auf dem Dach liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Um den Nissan, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.

Weingarten

Mann verliert fünfstelligen Euro-Betrag durch vermeintlich lukrative Geldanlage

Statt eine Traumrendite einzustreichen, hat ein 68 Jahre alter Mann einen fünfstelligen Euro-Betrag an eine Betrügerbande verloren. Es klingt verlockend: im Internet und den sozialen Medien werben vermeintliche Finanzinstitute mit traumhaften Renditen durch Kryptowährungen. Der 68-Jährige schenkte dem Inserat Glauben und nahm Kontakt mit dem vermeintlichen Institut auf. Ein angeblicher Berater überzeugte den Mann, zunächst einen Betrag in Höhe von 500 Euro anzulegen. Da sich das Geld augenscheinlich rasant nach oben vermehrte, entschloss sich der 68-Jährige, weiteres Geld in eine Anlage zu investieren und überwies mehrere 10.000 Euro auf ein angeblich für ihn eröffnetes Konto im Ausland. Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Seien Sie bei vermeintlich hohen Renditen misstrauisch und überweisen Sie keinesfalls Geld an Ihnen nicht bekannte ausländische Konten. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Bad Waldsee

Zigarettenautomat gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Zigarettenautomaten von der Hauswand einer Gaststätte in der Dorfstraße abmontiert und gestohlen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro beziffert. Personen, die zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Aulendorf

Fahrzeugbesitzer bleibt auf Schaden sitzen

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei, nachdem am Samstag zwischen 10 Uhr und 19 Uhr ein Land Rover auf dem Parkplatz des Freibads Steeger See von einem Unbekannten angefahren wurde. Dieser prallte mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger gegen das Heck des Land Rover und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Seine Personalien ließ er dagegen nicht zurück. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Leutkirch

Polizei sucht nach Auffahrunfall Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am 15.08.2023 auf der A 96 ereignet hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5581791), sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Da bei den weiteren Ermittlungen der Unfallhergang von den Beteiligten unterschiedlich geschildert wurde, bitten die Ermittler unter Tel. 07563/9099-0 um Zeugenhinweise.

Leutkirch

Fahrzeug angefahren

Auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Ottmannshofer Straße hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr einen Mitsubishi beschädigt. Der Unbekannte, der mit einem weißen oder silbernen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, streifte die linke Fahrzeugseite des Mitsubishi. Im Anschluss suchte er das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

