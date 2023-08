Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Unfall auf Bundesstraße

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag um etwa 15.15 Uhr auf der B 31n zwischen Immenstaad und Friedrichshafen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zum Hergang. Im zweispurigen Bereich der Bundesstraße zwischen Fischbach und Spaltenstein kam es mutmaßlich beim Fahrstreifenwechsel zur Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Sowohl am silberfarbenen Audi A6, als auch an der BMW GS entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beide Unfallbeteiligten fuhren im Anschluss in Richtung Friedrichshafen davon und zeigten den Vorfall jeweils als Verkehrsunfallflucht bei unterschiedlichen Polizeidienststellen an. Bei den jeweiligen Schilderungen des Unfallhergangs kam es jedoch zu größeren Differenzen. Deshalb bitten die Ermittler nun Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

E-Bikes gestohlen

Diebe haben am vergangenen Freitag zwischen 17 und 21 Uhr zwei E-Bikes gestohlen, die verschlossen an einem Gebäude in der Olgastraße abgestellt waren. Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike vom Typ Cube Stereo Hybrid, sowie ein Touring-E-Bike vom Typ Cube Touring Hybrid One 625. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7.500 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Räder nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Autofahrer mit rund 3,5 Promille unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 51-jähriger Mann strafrechtlich verantworten, nachdem er am Samstagnachmittag volltrunken mit seinem Auto auf der Bundesstraße 467 unterwegs war. Ein Zeuge war im Bereich Tettnang auf die Schlangenlinienfahrt des Mannes aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Eine Streife stoppte den unsicheren Autofahrer, der in der anschließenden Kontrolle über 3,5 Promille pustete. Nach der Atemalkoholmessung musste der Mann sowohl eine Blutprobe in einer Klinik als auch seinen Führerschein abgeben. Weiterfahren durfte er nicht.

Überlingen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Rund 1,1 und etwa 1,4 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei zwei Frauen an, die am Sonntagmorgen auf dem Landungsplatz mit einem E-Scooter unterwegs waren. Die Beamten waren um kurz nach 4 Uhr aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung in dem Bereich im Einsatz. Während sie eine Personengruppe zur Einhaltung der Nachtruhe aufforderten, wurden sie auf die beiden Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren aufmerksam, die nacheinander den dortigen Kiosk umkreisten. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung der Verkehrsteilnehmerinnen, woraufhin diese jeweils eine Blutprobe in einer Klinik abgeben mussten.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr im Parkhaus in der Mühlenstraße ereignet hat, sucht die Polizei Überlingen. Ein Autofahrer hatte einen auf der obersten Ebene abgestellten VW Polo beim Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite touchiert und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Den Unfallspuren zufolge dürfte der Unfallflüchtige mit einem Wagen mit gelben Fahrzeugteilen unterwegs gewesen sein. Hinwiese nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Mann attackiert und bestohlen

Nachdem ein 27-Jähriger angibt, am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr von drei Männern attackiert und bestohlen worden zu sein, ermittelt der Polizeiposten Meersburg. Der alkoholisierte Mann war in der Nacht mit Bekannten in mehreren Lokalitäten in Meersburg unterwegs. Auf dem Nachhauseweg sei er in der Unterstadtstraße von den Männern, mit denen es offenbar bereits im Laufe der Nacht zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war, mit Schlägen angegriffen und verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung verlor er sein Mobiltelefon, das im weiteren Verlauf offenbar von einem seiner Kontrahenten gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.

Stetten

Diebstahl an der Haustüre - Zeugen gesucht

Auf die Masche dreister Diebe ist ein Senior am Sonntagmittag in Stetten hereingefallen. Gegen 12.45 Uhr klingelten zwei Männer an seiner Haustüre im Braitenweg und verwickelten ihn in ein Gespräch. Neben dem vorgespielten Interesse an einer Wegbeschreibung, bat einer der beiden Unbekannten nach einem Glas Wasser, woraufhin der hilfsbereite Senior die Haustüre anlehnte und kurzzeitig in die Küche lief. Den kurzen unbeobachteten Moment nutzten die Diebe aus, stahlen einen Ledergeldbeutel von der Kommode im Eingangsbereich und suchten im Anschluss das Weite. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und bittet Personen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden. Beide werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß und stämmig gebaut beschrieben. Einer hatte etwa 5 cm lange lockige dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und sprach gebrochenes Deutsch. Sein Komplize hatte kurze hellbraune Haare und trug beige Kleidung. Beide Männer werden als Südosteuropäer beschrieben.

