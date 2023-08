Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Rucksack entwendet

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 18.30 Uhr die kurze Abwesenheit einer Frau ausgenutzt und deren Rucksack in der Briachstraße entwendet. Die 23-Jährige stellte ihr Gepäck bei ihrer Rückkehr zum dortigen Studentenwohnheim auf dem Parkplatz ab und brachte es nach und nach in ihre Wohnung. Der Dieb nutzte dies aus und entwendete den Reiserucksack des Herstellers VauDe, in dem sich persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro befanden. Hinweise zum Täter sowie zum Verbleib des Rucksacks nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Duo erwartet Bußgeld

Uneinsichtig haben sich am Mittwoch gegen 2.30 Uhr zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gegenüber einer Polizeistreife gezeigt. Die Beamten waren wegen einer Ruhestörung zum Krankenhaus in der Robert-Koch-Straße gerufen worden und trafen dort das Duo an. Offenbar hatten die beiden jungen Männer dort den Abend über gegrillt und dabei allerlei Unrat sowie Glasscherben hinterlassen. Der Aufforderung, den Müll zu entsorgen, kam lediglich der 19-Jährige nach. Der Jüngere wurde von den Beamten dabei ertappt, wie er den Müll in den Hofraum eines benachbarten Mehrfamilienhauses warf. Beide Männer erhielten von den Beamten einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Bei einer späteren Überprüfung stellten die Polizisten das alkoholisierte Duo noch immer beim Krankenhaus fest. Weil sie gegen den Platzverweis verstoßen haben, erwartet beide nun ein Bußgeld. Der 18-Jährige wird noch tiefer in die Tasche greifen müssen, da er zudem wegen illegaler Müllablagerung angezeigt wird.

Wangen

Einbrecher unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei Häusern im Lerchenweg und in der Straße "Kühler Brunnen" zu schaffen gemacht. Der Unbekannte öffnete unter anderem eine Terrassentür gewaltsam und entwendete aus dem Wohnhaus Bargeld und Zigaretten. Durch ein geöffnetes Fenster klaute der Täter zudem eine Geldkasse mit Münzgeld. Aus einem unverschlossenen Schuppen nahm er im Anschluss ein schwarz-weißes Pedelec des Herstellers "Bulls" mit hellgrünen Applikationen mit. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass der Unbekannte sein Unwesen in den frühen Morgenstunden trieb, und bittet daher unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib des E-Bikes.

Isny

Ladendieb radelt betrunken weg

Mit Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 27 Jahre alter Mann rechnen. Beamte des Polizeireviers Wangen wurden am Dienstag kurz nach 21 Uhr in einen Lebensmittelmarkt im Schwanenweg gerufen. Dort hatte der deutlich alkoholisierte Mann zwei Dosen alkoholischer Getränke entwendet und war von einer Angestellten erwischt worden. Die Polizisten verwiesen den Mann nach der Anzeigenaufnahme des Ladens. Wenig später traf die Streife den 27-Jährigen auf seinem Fahrrad an. Weil ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen.

Isny

Verkehrssituation führt zu Schlagabtausch

Ein 36 Jahre alter Autofahrer und ein 73-jähriger Radfahrer sind am Dienstag kurz vor 11 Uhr in der Leutkircher Straße aneinandergeraten. Der 36-Jährige wollte mit seinem Wagen vom Schwanenweg nach links in die Bahnhofstraße einfahren. Um den Straßenverlauf besser einsehen zu können, kam er dabei auf dem dortigen Radschutzstreifen zum Stehen. Der 73-Jährige, der mit seinem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radschutzstreifen unterwegs war, musste dem Wagen ausweichen. Dies schien ihn so in Rage zu versetzen, dass er mit der Hand auf das Heck des Fahrzeugs schlug. Der 36-Jährige wiederum fuhr dem Radler im Anschluss hinterher und stellte ihn in der Leutkircher Straße wegen des Schlags auf das Auto zur Rede. Der Senior schlug daraufhin dem Jüngeren unvermittelt mit beiden Handflächen ins Gesicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Am Pkw entstand durch den Schlag kein Sachschaden.

Leutkirch

Mann wehrt sich gegen Festnahme

Mit aller Kraft hat sich ein 35-jähriger Mann am Dienstag kurz vor 14 Uhr gegen seine Festnahme im Amtsgericht gewehrt. Nach einer Gerichtsverhandlung in anderer Sache sollten Polizeibeamte den 35-Jährigen wegen eines bestehenden Haftbefehls festnehmen. Da der Mann sich sofort gegen den Zugriff zu wehren begann, rückten mehrere Polizeistreifen an, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Im Anschluss brachten die Polizisten den 35-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Leutkirch

Hauswand durch Steinwürfe beschädigt

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Gängele" ist am Montagabend gegen 23.30 Uhr von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Dabei entstand an der Hausfassade Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Leutkirch

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Auffahrunfall am Dienstag kurz vor 11 Uhr auf der A 96 entstanden ist. Eine 63-jährige Daimler-Fahrerin setzte zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd zum Überholen an und übersah dabei den gleichaltrigen Fahrer eines Porsche, der mit hoher Geschwindigkeit die Überholspur befuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung des Porsche-Fahrers konnte er eine Kollision mit dem deutlich langsameren Daimler nicht vermeiden. Personen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt.

Kißlegg

Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf Autobahn

Ein Leichtverletzter, Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich und größere Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Süden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der A 96. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge platzte gegen 11.30 Uhr in Höhe Waltershofen an einem in Richtung Lindau fahrenden Sprinter ein Reifen. Dadurch verlor der 50-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam erst rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte und prallte im weiteren Verlauf in die Mittelleitplanke. Daraufhin kippte der Kleintransporter um und kam quer auf beiden Fahrspuren zum Liegen. Durch den Unfall verletzte sich der 50-Jährige leicht, er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde nach notärztlicher Erstbehandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei waren vor Ort im Einsatz. Am Fahrzeug, der Leitplanke und dem Fahrbahnbelag entstand Sachschaden, der insgesamt auf rund 22.000 Euro geschätzt wird. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn war die A 96 in südlicher Fahrtrichtung bis gegen 14 Uhr voll gesperrt, vor der Ausleitung kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

