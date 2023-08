Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr an einem Fiat hinterlassen, der auf dem Parkplatz eines Discounters "In den Burgwiesen" geparkt war. Der Unbekannte touchierte den Fiat mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken vorne links. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, suchte der Unfallverursacher das Weite. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Meßkirch

Fahrzeug und Kraftrad stoßen zusammen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr in der Jahnstraße ereignet hat. Ein 60-jähriger Toyota-Lenker wollte von einem Grundstück auf die Jahnstraße einfahren und übersah dabei den 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads. Dieser kollidierte mit der Fahrzeugfront und stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bad Saulgau

Mann fährt betrunken und unter Drogen zur Polizei

Weil er sich von Unbekannten verfolgt fühlte, ist ein 44-Jähriger am Dienstag gegen 16 Uhr mit seinem Auto zum Polizeirevier Bad Saulgau geflüchtet. Die Beamten versuchten herauszufinden, was den Mann, der unter anderem ein Küchenmesser zur Selbstverteidigung mit sich führte, umtreibt. Dabei stellten sie fest, dass der 44-Jährige deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Vortests ergaben Hinweise auf den Konsum von Kokain sowie auf über ein Promille Alkohol. Die Polizisten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Im Pkw des 44-Jährigen fanden die Ermittler zudem eine geringe Menge Kokain. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und gelangt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Hinweise auf eine tatsächliche Verfolgung oder Bedrohung zum Nachteil des 44-Jährigen konnten die Beamten unterdessen nicht feststellen.

Pfullendorf

Autofahrerin übersieht Radler - Unfall

Mit leichten Verletzungen ist am Dienstag ein 67-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall kurz nach 10 Uhr ins Krankenhaus gebracht worden. Eine 23-jährige Citroen-Fahrerin übersah den in gleicher Richtung fahrenden Radler, als sie von der Stockacher Straße nach rechts in Richtung Ruhestetten abbiegen wollte. Bei der Kollision stürzte der 67-Jährige. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Mengen

Gefährliches Überholmanöver endet mit Unfall - Polizei sucht Entgegenkommenden

Mit dem Schrecken davon gekommen sind die Beteiligten eines Überholmanövers, das am Montag Blechschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro gefordert hat. Ein 58 Jahre alter VW-Fahrer überholte gegen 15.45 Uhr auf der B 32 zwischen Scheer und Ennetach einen vorausfahrenden Opel. Trotz eines entgegenkommenden Pkw setzte der 58-Jährige den Überholvorgang fort, sodass alle drei Fahrzeuge kurzzeitig nebeneinander waren. Der entgegenkommende, bislang unbekannte Fahrzeuglenker bremste und wich dabei auf das Bankett aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Beim Wiedereinscheren streifte der 58-Jährige mit seinem VW den Opel schließlich. Zu einer Berührung mit dem Entgegenkommenden war es unterdessen nicht gekommen. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun gegen den 58-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet den bislang unbekannten Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs, sich unter Tel. 07572/5071 bei den Beamten zu melden.

