POL-PDNW: PI Grünstadt - Flächenbrand im Bereich der K24 bei Gerolsheim

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am späten Samstagabend wurde auf der Carlsberger Kerwe ein betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen. Dem Ordnungsamt Leiningerland fiel ein junger Mann auf, der Mülltonnen umgeworfen hatte und Flaschen an eine Hauswand schmiss. Durch Weglaufen versuchte er sich der Personenkontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgung wehrte sich der ...

mehr