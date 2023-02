Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an PKW

Bad Sobernheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag Abend 10.02.23 bis Samstag Morgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Seat in Bad Sobernheim. Dieser war durch den Geschädigten im Tatzeitraum hinter dem Bahnhof in der Nahestraße geparkt worden. Der oder die unbekannten Täter beschädigten dann mutwillig den Außenspiegel und die Frontscheibe am PKW. Vermutlich sprangen die Täter auf der Motorhaube herum und versuchten dabei die Frontscheibe einzutreten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mind. 2000 Euro. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei in Kirn unter 06752-1560.

