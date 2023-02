Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem PKW-Fahrer

Bad Sobernheim, B41 (ots)

Am 07.02.2023 gegen 19.00 Uhr befährt die 57jährige Fahrerin eines PKW Opel die Rechte von zwei Fahrspuren der B41 aus Richtung Waldböckelheim kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. Zur gleichen Zeit befährt der 26jährige Fahrer eines PKW BMW die linke der zwei Fahrspuren in gleicher Fahrtrichtung. In Höhe der Ortslage Bad Sobernheim - Steinhardt wollte die Fahrerin des Opel ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholen und scherte hierzu nach links auf die Überholspur aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Fahrer des überholenden BMW musste stark bremsen, um einen Aufprall auf den ausscherenden PKW zu verhindern. Hierbei verlor der Fahrer des BMW jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte schließlich in die Schutzplanke. Er wurde hierbei leicht verletzt. Gegen die Fahrerin des Opel musste ein Strafverfahren wegen einer Fahrlässigen Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fehler beim Überholen eingeleitet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell