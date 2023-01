Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Pkw gegen Baum geprallt - Fahrer verletzt und unter Alkoholeinfluss

Meddersheim (ots)

Kurz nach 15:00 Uhr befuhr am Sonntagnachmittag der 70-jährige Fahrer eines Suzuki Jimny Klein-SUV die L 232 aus Richtung Merxheim kommend in Richtung Meddersheim. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Abfahrt nach Monzingen und dem Kurhaus Menschel kam der Wagen ausgangs einer leichten Linkskurve plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Durch den "günstigen" Aufprallwinkel gegen den Baum und angelegtem Sicherheitsgurt zog sich der 70-Jährige glücklicherweise lediglich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es erfolgte die Anordnung einer Blutprobe. Der in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wohnende Mann, der bereits vor einigen Jahren wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen war, wird sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten müssen. Die L 232 blieb im Bereich der Unfallörtlichkeit für ca. 35 Minuten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell