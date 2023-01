POL-PIKIR: LKW gegen Baum geprallt - Fahrer schwer verletzt

Kirn (ots) - Am Donnerstag, den 12.01.2023, kam es zwischen 08:45 Uhr und 11:15 Uhr in Kirn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Ein brauner (bzw. goldfarbener) Toyota Aygo X parkte im o. g. Zeitraum zunächst auf dem Lidl-Parkplatz in der Jakob-Müller-Straße in Kirn, anschließend auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Sparkasse Rhein-Nahe in der Bahnhofstraße 9-11 in Kirn und zuletzt auf dem Parkplatz vor ...

mehr