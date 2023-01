Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht nach Parkrempler

Kirn (ots)

Am Donnerstag, den 12.01.2023, kam es zwischen 08:45 Uhr und 11:15 Uhr in Kirn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Ein brauner (bzw. goldfarbener) Toyota Aygo X parkte im o. g. Zeitraum zunächst auf dem Lidl-Parkplatz in der Jakob-Müller-Straße in Kirn, anschließend auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Sparkasse Rhein-Nahe in der Bahnhofstraße 9-11 in Kirn und zuletzt auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Auf dem Loh 54. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke den neben ihm stehenden Toyota. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Toyota wurde die rechte vordere Seite der Stoßstange beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

