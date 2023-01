Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bärweiler (ots)

Am Montagvormittag kam es gegen 07:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Bärweiler (L 375)im Bereich einer Kurve zur Berührung zwischen einem in Richtung Hundsbach / L 182 fahrenden weißen Omnibus (vermutlich Linienbus) und einem rückwärts ausparkenden roten VW Polo. Der Bus setzte nach dem Anstoß seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

