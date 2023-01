POL-PIKIR: Pkw im Vorbeifahren gestreift - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots) - In Bad Sobernheim ist es am Dienstag, 03.01.2023 zwischen 09:30h und 15:40h zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Die Unfallörtlichkeit befindet sich auf dem Gelände der Firma Kayur Car Performance in der Monzinger Straße 2, der Unfall passierte jedoch auf dem rückwärtigen Bereich, welcher durch die Mauergasse erreicht werden kann. Am beschädigten Fahrzeug konnten blaue ...

