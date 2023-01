POL-PIKIR: Sachbeschädigungen und Diebstähle aus Fahrzeugen

Bärweiler (ots) - Am Montagvormittag kam es gegen 07:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Bärweiler (L 375)im Bereich einer Kurve zur Berührung zwischen einem in Richtung Hundsbach / L 182 fahrenden weißen Omnibus (vermutlich Linienbus) und einem rückwärts ausparkenden roten VW Polo. Der Bus setzte nach dem Anstoß seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn. Rückfragen bitte an: ...

