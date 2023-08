Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Apotheke

Ein Dieb ist in der Nacht zum Dienstag in eine Apotheke in der Länderöschstraße eingebrochen. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Weise in das Gebäude und durchsuchte mehrere Kassen und Schubladen. Er entwendete Bargeld. Ob auch Medikamente abhandenkamen, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer angefahren

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer von einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montagmorgen in der Ailinger Straße davongetragen. Der 80 Jahre alte Radler befuhr den Radweg parallel zur Ailinger Straße, als er von einer 53-jährigen Renault-Lenkerin, die aus einer Hofausfahrt auf die Straße fuhr, übersehen wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte der 80-Jährige auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde im Nachgang medizinisch behandelt. An dem Renault entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Immenstaad

Auf falsche Virenwarnung hereingefallen - Polizei mahnt zur Vorsicht

Betrügern aufgesessen ist eine 45 Jahre alte Frau aus dem Ortgebiet am Montagabend. Die 45-Jährige erhielt eine falsche Virenwarnung auf den Desktop ihres Laptops, in der auch gleich eine Kontaktnummer zur Abhilfe des Problems angegeben war. Die Frau kontaktierte die Nummer, unter der sich ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter meldete. Der Betrüger leitete die 45-Jährige an, sodass diese eine Software herunterlud und dem Täter Zugriff auf ihren PC ermöglichte. Dieser nutzte die Chance und veranlasste über einen Zahlungsdienst eine Geldüberweisung von mehreren hundert Euro. Als die Frau auf die Transaktion aufmerksam wurde, beendete sie das Gespräch und informierte die Polizei. In dem Zusammenhang warnen die Behörden vor Betrügern, die sich als angebliche Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und versuchen, Zugriff, auf den Rechner ihrer Opfer zu bekommen. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Tipps, wie Sie sich Betrug schützen können und wie Sie vorgehen, falls Sie doch auf die Betrugsmasche hereingefallen sind, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Immenstaad

Arbeitsmaschinen aus Rohbau gestohlen

Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Wert von rund 12.000 Euro hat ein Dieb zwischen Samstagmittag und Montag von einer Baustelle im Frickenwäsle gestohlen. Der Täter verschaffte sich vermutlich mit einem Schlüssel Zutritt zu dem Rohbau und nahm die Gegenstände an sich. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet und prüft den Zusammenhang zu einem weiteren Diebstahl, der sich bereits Ende Juli auf derselben Baustelle ereignet hat. Hinweise zum Täter werden unter Tel. 07545/170-0 entgegengenommen.

Tettnang

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr ist am Montag ein in der Langenargener Straße geparkter Dacia von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der Täter verursachte mit einem unbekannten Gegenstand an der linken Fahrzeugseite des quer zur Fahrbahn abgestellten Wagens einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07542/9371-0 erbeten.

Überlingen

Hecke bei Gartenarbeiten in Brand gesteckt

Bei Unkrautarbeiten mit einem Bunsenbrenner in einem Garten in der St.-Ulrich-Straße hat ein 65 Jahre alter Mann am Montag kurz nach 16.30 Uhr einen Brand verursacht. Der Mann entzündete durch den Funkenflug des Brenners eine Hecke. Ihm gelang es mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch, die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. An der Hecke und einem Gartenhaus entstand ein Schaden von insgesamt rund 1.000 Euro.

Markdorf

Ladendieb erbeutet Parfumflaschen

Aus einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße hat ein Unbekannter am Montag gegen 14.45 Uhr mehrere Flaschen Parfüm gestohlen und beim Verlassen des Ladens eine Verkäuferin, die den Diebstahl bemerkt hatte, zur Seite gerempelt. Der Täter, der von hellem Teint gewesen sein soll und als etwa 50 Jahre alt beschrieben wird, trug laut Zeugen ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Hose mit blauen Applikationen sowie Sportschuhe mit roten Streifen. Er hatte eine Glatze und trug eine grüne Sporttasche bei sich. Der Mann betrat den Laden und packte mehrere Parfumflaschen im Wert von knapp 300 Euro in die Tasche, bevor er das Geschäft wieder verlassen wollte. Die Verkäuferin, die ihn stellte, stieß er an, verletzte diese aber nach ersten Erkenntnissen nicht. Im Anschluss flüchtete er. Die Polizei ermittelt nun, sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf erbeten.

Markdorf

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am frühen Dienstagmorgen eine Fahrstreifentrennung in der Ravensburger Straße touchiert und ist auf einen Kreisverkehr gefahren. Der 48-jährige Audi-Fahrer war von der Innenstadt in Richtung Ittendorf unterwegs, als er gegen die Trennung steuerte. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, hatte der 48-Jährige über ein Promille Alkohol intus und stand laut einem Vortest unter Kokaineinfluss. Die Beamten veranlassten zwei Blutentnahmen bei dem Mann und behielten seinen Führerschein ein. Sein Audi, an dem Totalschaden entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An mehreren Straßenschildern, der Fahrbahntrennung sowie dem Kreisverkehr entstand ein Schaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Owingen

Pedelec-Fahrerin prallt mit Postfahrzeug zusammen

Schwere Verletzungen hat die Lenkerin eines Pedelecs erlitten, die am Montag gegen 11 Uhr auf der alten Owinger Straße mit einem entgegenkommenden Postfahrzeug zusammengestoßen ist. Die 58 Jahre alte Radlerin schnitt eine Kurve, als ihr das Auto entgegen kam. Die gleichaltrige Lenkerin des Postwagens konnte nicht mehr ausweichen. Die Radlerin wurde auf die Windschutzscheibe aufgeladen und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn, wo sie sich im Kopfbereich schwer verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Postauto entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro, ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug. Am Pedelec ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen.

