Sigmaringen

Streit führt zu Körperverletzung

Zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden kam es am Montagnachmittag gegen 15 Uhr im Prinzengarten. Zuvor soll der Jüngere den Älteren beim Bahnhof gefragt haben, ob er Drogen kaufen wolle. Nachdem dieser verneinte, soll der 18-Jährige den 19-Jährigen bis in den Prinzengarten verfolgt und ihn dort geschlagen haben. Auch der Ältere soll sich dabei durch Schläge gewehrt haben. Nachdem sich der 18-Jährige daraufhin mit einem Zaunpfahl bewaffnete, flüchtete der 19-Jährige in ein Geschäft in der Marstallpassage und informierte von dort aus die Polizei. Diese ermittelt nun gegen die beiden Beteiligten wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung.

Sigmaringen

Einsatz im Landratsamt

Zu einer randalierenden Person wurde die Polizei am Montagvormittag gegen 10 Uhr ins Landratsamt gerufen. Vor Ort trafen die beiden alarmierten Streifenwagenbesatzungen auf einen 41-jährigen Mann, der im Bereich der Ausländerbehörde laut diskutierte und gestikulierte. Wie sich herausstellte, verlangte der Mann nach seinem beim Landratsamt verwahrten Reisepass, für dessen Aushändigung jedoch die Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Durch die Polizeibeamten konnte die Situation beruhigt werden. Zu strafbaren Handlungen kam es nach jetzigem Stand nicht. Seitens des Landratsamtes wird versucht, eine zeitnahe Lösung im Sinne des 41-Jährigen zu finden.

Gammertingen

Bei Auseinandersetzung verletzt

Im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft wurden am Montagabend kurz nach 20 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Aus bislang nicht geklärtem Grund waren drei unter Alkoholeinwirkung stehende Bewohner im Alter von 24, 33 und 52 Jahren aneinandergeraten. Im Verlauf der Tätlichkeiten erlitt der 33-Jährige eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 24-Jährige zog sich eine leichte Verletzung im Gesicht und mehrere Kratzer zu. Die genauen Gründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, die vom Polizeirevier Sigmaringen geführt werden.

Herbertingen

Fremde öffnen abgestellten Pkw

Dabei ertappt worden, wie sie sich an einem fremden Pkw zu schaffen machten, sind zwei Unbekannte von einem Zeugen am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr in der Bannstraße. Der Mann beobachtete, wie die beiden auf dem Parkplatz der Michel-Buck-Schule eine Tür des unverschlossenen Fahrzeugs öffneten. Außerdem stieg eine der Personen in den geöffneten Kofferraum. Nachdem der Zeuge zu dem Duo, wohl einer Frau und einem Mann, herüberrief, entfernten sich beide in Richtung Spielplatz. Nach derzeitigem Stand wurde weder etwas entwendet noch etwas beschädigt. Warum die Personen an dem Fahrzeug hantierten, ist derzeit unbekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Diebstahls eingeleitet und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/4820.

Ostrach

Unfallflucht

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wird sich eine 70-jährige Pkw-Lenkerin verantworten müssen. Die Frau wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Jettkofer Baggersees beim Öffnen ihre Fahrzeugtüre gegen den Spiegel eines danebenstehenden Fahrzeugs schlug. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Nach dem Anstoß parkte die Verursacherin kurz um und vergrößerte den Abstand zum nebenstehenden Fahrzeug ein wenig. Danach entfernte sie sich in Richtung Baggersee, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Frau konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten ermittelt werden, sie gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Otterswang

Sachbeschädigung an Kfz

Hohen Sachschaden hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag an einem Pkw in der Schmiedebühlstraße angerichtet. Mit einem unbekannten Gegenstand verursachte er einen tiefen Kratzer an der gesamten Beifahrerseite des Fahrzeugs. Die Reparaturkosten dürften sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

