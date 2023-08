Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Straßenlaterne durch rangierenden Lkw beschädigt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Montagabend, gegen 19:45 Uhr, beim rückwärtigem Rangieren in der Gartenstraße eine am Fahrbahnrand verankerte Straßenlaterne und kollidierte mit dieser. Hierbei wurde die Laterne leicht beschädigt. An dem Lkw entstand ebenfalls ein Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

